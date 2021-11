Transfert d'argent et expulsions : Arnaud Montebourg assure s'être "mal exprimé"

"Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. Ce sont des transferts d'argent privé qui aujourd'hui sont une manne pour ces pays, et nous avons besoin de dire 'ça suffit' ". La mesure radicale présentée par Arnaud Montebourg sur le sujet de l'immigration au cours du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro a fait beaucoup de débats.

Mais dès le lendemain de sa proposition, Arnaud Montebourg a regretté "une incompréhension" lundi 8 novembre sur LCP. L’ancien ministre socialiste a rétropédalé en confiant dans l’émission Audition publique (sur Public Sénat, LCP-Assemblée nationale et Le Figaro Live) : "Je me suis fait engueuler par des gens que j’aime. Parce que moi aussi j’ai des origines dans l’immigration comme beaucoup de Français et j’ai compris que je m’étais mal exprimé".

Je n’ai pas voulu viser les gens. J’ai voulu viser les États. Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle 2022.

Revenant sur la polémique, Arnaud Montebourg ne reconnaît pas une erreur mais une mauvaise compréhension de ses propos. Il s'explique ainsi, "J’ai dit : maintenant il va falloir taper au portefeuille. Mais de qui ? Des États d’abord. Ce sont les États qui sont en cause." Puis il ajoute : "Je n’ai pas voulu viser les gens. J’ai voulu viser les États […] Je ne souhaite pas toucher ces familles qui travaillent dur et qui envoient de l’argent de l’autre côté de la Méditerranée ou plus loin."

Une mesure "cruelle et stupide" selon Jean-Luc Mélenchon

Invité au micro de RTL, le candidat de "l'Union populaire" a dénoncé les propos d'Arnaud Montebourg. Jean-Luc Mélenchon déplore une proposition qui revient à "punir de manière générale des gens qui n'y sont pour rien dans tout ça". Il s'agirait donc d'une mesure "cruelle et stupide" selon les mots du député.



Ce dernier note d'ailleurs "l'improductivité" d'une telle mesure, qui poussera "d'autres gens à émigrer pour ne pas mourir". "Cette aide est considérée comme la plus efficace, souligne-t-il, elle va directement aux familles, sans corruption."