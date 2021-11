Présidentielle 2022 : la droite rassurée après le débat entre les candidats LR

Le premier débat des candidats Les Républicains s'est déroulé le 8 novembre sur LCI avec RTL et Le Figaro. Et c'est une soirée plutôt satisfaisante pour la droite. Les candidats ne se sont pas écharpés. "C'était plutôt respectueux", se réjouit même la direction de LR.



Pour Christian Jacob, le président du parti, il s'agissait d'un "débat de bonne tenue", "de très bon niveau". Même si, Valérie Pécresse n'a rien laissé passer à Michel Barnier notamment sur les dépenses publiques, les fonctionnaires ou son moratoire sur l'immigration. Une "tigresse", vante un de ses soutiens, "un peu agressive" selon un cadre. Mais rien de dramatique, puisqu'il n'y a pas eu de sang sur les murs.

Ce premier débat a donc permis de voir les différents styles de chaque candidat. Concernant Michel Barnier, il s'est posé en rassembleur, apaisant qui ne veut pas brusquer et pas trop se faire brusquer par ses rivaux. Quant à Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ils avaient un but. Faire vaciller le "chouchou" des militants. Mais il est resté "calme et serein" selon un pro-Barnier. "Hors-service, à plat", "avec un projet flou" torpillent les anti.

Le modèle de Pécresse : Fillon 2016

Valérie Pécresse l'a joué plus radicale, candidate du courage, qui n'a pas peur de faire des réformes. Son modèle : François Fillon 2016. Pendant que Xavier Bertrand a lui, voulu se hisser systématiquement en adversaire d'Emmanuel macron, en parlant du chef de l'État quasiment dans toutes ses interventions.

Quant à Éric Ciotti, c'est le candidat résolument de droite qui sait comment parler au cœur du militant. Philippe Juvin, lui en a tout simplement profité pour se faire connaître. Second round dimanche 14 novembre sur BFM TV pour le deuxième débat des LR.