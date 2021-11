Présidentielle 2022 : les "jeunes avec Montebourg" abandonnent leur candidat

Une proposition qui coûte cher. "Les jeunes avec Montebourg" ont lâché Arnaud Montebourg après que celui-ci a proposé, ce dimanche 7 novembre lors du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro, de bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion.

Idée qui lui a valu un "bravo" d'Eric Zemmour, mais des cartons rouges à gauche. Jean-Luc Mélenchon a notamment dénoncé une idée "cruelle" lors de son passage sur RTL lundi.

Au lendemain de sa déclaration, le candidat a expliqué, au micro de LCP, qu'il ne voulait pas viser les gens, mais les États... "Je me suis fait engueuler par des gens que j'aime. J'ai compris que je m'étais mal exprimé", a-t-il assuré. Trop tard pour les désormais "ex" jeunes avec Montebourg, qui parlent d'une "proposition injuste et inhumaine".