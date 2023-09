Critiqué par des sympathisants du parti communiste pour son dialogue avec Édouard Philippe à la Fête de l'Humanité, Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, n'a pas la cote auprès d'une partie de ses alliés. Ses déclarations sur le barbecue et la consommation de viande affligent, ses prises de position, comme celle sur l'immigration ou encore la police, divisent, et sa proximité (au moins affichée) avec certaines figures de la droite ne réjouissent guère ses détracteurs.

Et, plus que tout, sa dissidence au sein de la Nupes ne passe pas. Ce mercredi 20 septembre, la députée de La France insoumise Sophia Chikirou a franchi une limite : comparer, dans un message publié sur Facebook, Fabien Roussel à Jacques Doriot, ancien communiste passé à la collaboration dans les années 1940. De quoi susciter un tollé... jusque dans les rangs de LFI.

Plusieurs responsables politiques de gauche ont ainsi appelé vendredi, dans une tribune parue dans l'Humanité, au "respect du débat politique", jugeant "inacceptables" les propos de la parlementaire proche de Jean-Luc Mélenchon.

Une telle injure qui bafoue l'Histoire et nos valeurs communes est sans précédent dans notre camp (...) Elle est inacceptable. Les signataires de la tribune de "L'Humanité"

"Une telle injure qui bafoue l'Histoire et nos valeurs communes est sans précédent dans notre camp (...) Elle est inacceptable", ajoutent les plus de 50 parlementaires de gauche (PS, EELV, PCF et Liot), les cinq présidents de régions de gauche, trois anciens candidats à la présidentielle (Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel) et plusieurs dizaines de maires signataires, dont un maire LFI, celui de Joeuf (Meurthe-et-Moselle), André Corzani.

Les élus ont également insisté sur la nécessité de faire bloc, alors que la