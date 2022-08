Le barbecue "symbole de virilité" : Fabien Roussel répond à Sandrine Rousseau

"Manger une entrecôte cuite sur un barbecue" est "un symbole de virilité", a déclaré la députée écologiste Sandrine Rousseau ce week-end à l’occasion des universités d’été d’Europe Écologie Les Verts, à Grenoble. Une phrase qui n'est pas passée inaperçue et qui a notamment fait réagir celui qui a souvent prôné le plaisir de manger de la viande : Fabien Roussel.

Le député communiste, invité sur Europe 1 ce mardi 30 août, a été amené à commenter les propos de Sandrine Rousseau. "Pour moi, on mange de la viande en fonction de ce qu’on a dans le porte-monnaie et pas de ce qu'on a dans sa culotte ou dans son slip", lance le secrétaire national du Parti communiste.

"C'est pour ça que j'ai toujours dit que l'accès à la bonne bouffe, à la gastronomie, et notamment aux produits français issus d'élevages français, ça nécessite de payer plus cher ça viande et donc d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé", ajoute l'ancien candidat à la présidentielle, qui se dit prêt à partager un barbecue avec Sandrine Rousseau. "Je partagerais avec elle des brochettes issues de viandes produites en France".

