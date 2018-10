Sophia Chikirou, l'éminence grise de Jean-Luc Mélenchon

publié le 22/10/2018 à 21:28

Elle est au centre de l'enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Si lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert Sophia Chikirou chez le leader de la France insoumise à 7 heures du matin, ce dernier a refusé de lever le voile sur cette relation. "Pas question de rendre des comptes sur ceux qui dorment chez moi", clame celui qui présentait il y a quelques années encore la communicante comme sa fiancée.



Sophia Chikirou est à la tête de Mediascop, l'entreprise au cœur de l’enquête sur les comptes de campagne du candidat à la dernière présidentielle. Une campagne sur laquelle elle a beaucoup pesé. Les vidéos Youtube, l’interview dans Gala pour parler des bienfaits du quinoa, le passage chez Karine Le Marchand pour Une Ambition intime… Derrière tous ces coups, la pate Chikirou.

Ces dernières est allée puiser ses idées chez Podémos en Espagne ou encore auprès de Bernie Sanders aux États-Unis. Car "la muse de Mélenchon" a la politique dans le sang depuis longtemps.

Fabius, Sarkozy, Mélenchon...

Fille d'émigrés Kabyles, Sophia Chikirou a grandi en Haute-Savoie. Son père est syndicaliste à la CGT. La lycéenne pleure à la mort de François Mitterrand, prend sa carte au PS et monte les échelons.



Elle est dans l'équipe de campagne de Laurent Fabius pour la primaire de 2006. Puis vient la première rupture. Elle veut être investie pour les législatives à Paris, les socialistes, refusent. Elle se maintient et est exclue.



Elle passe alors quelques mois dans l'entourage de Nicolas Sarkozy. Et retrouve Jean-Luc Mélenchon. Le début d’une grande histoire commune. Comme son mentor, elle a commencé par vouloir devenir journaliste. La native de Bonneville, en Haute-Savoie, a travaillé un temps au Dauphiné Libéré. Avant d’abandonner… Jusqu’à la création du Media au début de l'année

Une activiste autoritaire

Oui ce Media là devait contourner les autres, accusés d'être acquis à l'oligarchie. Mais pour Sophie Chikirou l'affaire tourne court. On lui reproche son autoritarisme, la nouvelle direction l'accuse de malversations financières.



Loin de l’image que veut se donner cette militante, qui assure n’avoir qu’une religion, le travail, et qu'un but, la lutte contre les injustices. De la défense de Jérôme Kerviel à son combat en Équateur contre l’industrie pétrolière.



Une activiste qui se rêve romancière et travaille à un texte au sujet de son écrivain favori, Stéfan Zweig, l'auteur du Joueur d'échecs. En attendant, quand elle ne répond pas aux enquêteurs, elle travaille à la campagne européenne de la France Insoumise... Sophia Chikirou, ou celle qui refusait de s’entendre dire "échec et mat".