Cette taxe sur les Gafa est un signal positif envoyé par le gouvernement français. Elle est bénéfique pour la France qui a toujours été en flèche sur cette question de taxer les Gafa et ce, depuis bien avant le début du mandat d'Emmanuel Macron. Ce n'est toutefois qu'un premier pas puisque la France souhaitait que l'ensemble des pays de l'Union européenne la suive dans ce projet.



Le ministre de l'Économie , Bruno Le Maire, s'était beaucoup battu pour les rallier à sa cause et était même parvenu à obtenir l'accord de 24 des 28 pays, mais toutes les questions de fiscalité sur l'Union européenne se décide à l'unanimité. Les quatre pays ayant rejeté son appel sont l'Irlande, le Danemark, la Finlande et la Suède.

En France, le signal est positif puisque le gouvernement prouve qu'il peut aussi s'en prendre à de grandes puissances financières sur le plan fiscal et que, vis à vis des Gafa, on est un pays à prendre en considération.

Les mesures sont déjà critiquées

La France a choisi une taxe sur le chiffre d'affaires de 3%, alors que des experts disent que ce n'était pas sur celui-ci qu'il fallait mettre cette taxe en œuvre et que d'autres affirment qu'il est impossible de recouvrir cet impôt.



Toutes ces allégations sont vraies mais n'ont plus d'importance car ce qui est nouveau, c'est que les grandes puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine et l'Inde sont d'accord pour établir une taxe sur les géants du numérique.



L'OCDE est prête à présenter un projet dès cette année qui a de grande chance d'être adopté. Ça ne serait alors plus une initiative française isolée, mais un changement total du rapport de force.