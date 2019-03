Tribune de Macron : "Les réactions politiques ont été navrantes", dit Duhamel

publié le 05/03/2019 à 20:02

Un président qui s'adresse directement aux citoyens européens des 28 pays, qui interpelle directement l'opinion, on n'avait jamais vu ça. C'est différent des chuchotements et des petits pas habituels des diplomates. Les raisons de cela, on les comprend assez facilement : l'Europe est en crise comme elle ne l'a jamais été, elle est menacée de dislocation, d'enlisement et il y a le Brexit, la poussée du nationalisme, les Gafa et les grandes entreprises chinoises ou américaines. Il faut réagir.



Deuxième chose : c’est maintenant qu'il faut essayer de donner les lignes d'une Europe réformatrice et pas conservatrice, gestionnaire, multipliant les directives, les règlements et les normes et ça c’est un gros travail. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de leader aujourd'hui en Europe, il y a une place à prendre. Et visiblement, Emmanuel Macron la choisirait bien.

Concernant les propositions faites par le chef de l'État dans cette tribune, les réactions politiques ont été navrantes et pas étonnantes. Du côté de la majorité, on applaudit, on se félicite, on encense le Président comme si on était une escouade de soldats de plomb. Du côté de l'opposition, même quand on est européen on ne trouve qu’à redire.

Ce qui nous manque vraiment dans le débat aujourd'hui ce sont des gens comme Raymond Barre ou Jacques Delors, c'est-à-dire des gens capables de reconnaître ce qu'il y avait d'intéressant chez leurs adversaires politiques. On en est loin !