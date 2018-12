publié le 20/12/2018 à 22:09

Amazon met en garde le gouvernement. Alors que la France a décidé d'accélérer dans la mise en place d'une taxe sur les Gafa, dont les contours sont encore flous mais qui sera prélevée dès le 1er janvier prochain selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le leader du e-commerce insiste sur l'impact contre-productif que pourrait avoir la mesure pour les entreprises françaises. Quelques jours plus tôt, Google s'était dit prêt à lâcher du lest sur la question.



Invité du Mag de l'Éco de RTL Grand Soir, Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, estime qu'il y a aujourd'hui "un véritable risque" à taxer le chiffre d'affaires réalisé en France par les multinationales étrangères, comme l'envisage le gouvernement. Selon lui, cela pourrait pénaliser directement les TPE et PME locales.



"Je pense que c’est dangereux de taxer le chiffre d’affaires et non le profit. En taxant le chiffre d'affaires, en particulier celui réalisé sur les marketplaces, on va affecter de façon assez sérieuse la compétitivité des dizaines de milliers d’entreprises qui les utilisent pour vendre en France et exporter", assure le dirigeant. "Pénaliser les marketplaces, c'est pénaliser les entreprises qui vendent sur ces places de marché", soit 10.000 entreprises en France, selon lui.

"Aujourd'hui, la France est en retard dans la digitalisation des PME", poursuit le patron de la filiale française du géant américain, citant en exemple les "70.000 petites entreprises allemandes qui vendent sur la marketplace allemande d'Amazon" et "exportent pour environ 2,1 milliards de dollars", quand les 10.000 entreprises de la marketplace française exportent pour "environ 250 millions d'euros".



Par ailleurs, une semaine après l'appel du chef de l'État incitant les grands groupes à verser une prime exceptionnelle défiscalisée à leurs salariés, Frédéric Duval indique qu'il n'a "aucune annonce à faire en la matière", comme le redoutaient les délégués syndicaux de l'entreprise interrogés par RTL précédemment.