Retour de la taxe carbone ? Encadrement de l'impôt pour certaines niches fiscales ? Va-t-il y avoir une hausse des impôts, à l'issue du grand débat national ? Selon Benjamin Griveaux, "le grand débat, ce n'est pas défaire tout ce qui a été fait auparavant. Ce n'est pas une bonne politique que de changer tous les 18 mois d'orientation politique".



Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 17 février, le porte-parole du gouvernement a néanmoins précisé que les Français trouvaient qu'il y a "trop de pression fiscale" et "trop d'impôts". "Sur ces sujets-là, il y aura des propositions concrètes pour faire baisser la pression fiscale", a-t-il ajouté.

Benjamin Griveaux a aussi rappelé les propos tenus par Emmanuel Macron, lors du Conseil des ministres, sur le fait que la France est entrée dans "ce moment particulier depuis le 17 novembre par une contestation de l'impôt et que ce n'est pas en créant de nouveau impôt que nous en sortirons".

Cependant, le porte-parole du gouvernement assure : "Il y a un nouvel impôt que l'on va faire et que l'on assume totalement, c'est l'impôt sur les GAFA, sur ces grandes plateformes qui ne payent pas d'impôts en France et donc on assume totalement de dire qu'un impôt sur Google, Amazon va augmenter".