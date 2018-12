publié le 17/12/2018 à 13:11

La France va faire cavalier seul dès l'année prochaine sur la taxation des géants du numérique en attendant un éventuel accord européen. Le premier ministre Édouard Philippe a confirmé dimanche 16 décembre dans un entretien au journal Les Échos que le gouvernement n'allait pas patienter jusqu'en 2021, horizon de l'entrée en vigueur de la taxe Gafa européenne si les 27 adoptent la dernière version de la directive en mars 2019, pour mettre en place une fiscalité accrue des multinationales qui ne déclarent au fisc qu'une infime partie de leur chiffre d'affaires réalisé dans l'Hexagone.



"Nous allons mettre en place une taxe sur les Gafa dès 2019 à l'instar de certains de nos partenaires dans l'attente de la taxe européenne qui fait l'objet d'un accord récent", a assuré le chef de la majorité.

Comme le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et la Hongrie l'ont fait à leurs niveaux, la France veut mettre fin aux privilèges dont bénéficient les champions de l'optimisation fiscale pour un plus juste partage de l'effort fiscal. Selon les calculs de BFMTV, Amazon, AirBnb, Apple, Google, Facebook, Uber, Twitter et Netflix n'ont réglé que 44,6 millions d'euros au fisc français en 2017 alors que leurs revenus sont beaucoup plus élevés.

Plusieurs pistes, une marge réduite

D'après Édouard Philippe, une taxation des Gafa à l'échelle nationale pourrait générer 500 millions de recettes dans l'Hexagone dès l'année prochaine. Un rendement proche de ce qu'aurait pu rapporter à l'État le projet de taxe Gafa européenne initialement défendu par Paris. Le dernier accord en date, qui se concentre sur les revenus tirés de la vente de publicités en ligne, devrait seulement rapporter 1,3 milliard d'euros, à partager entre les États membres.



Le Premier ministre n'a pas précisé les modalités d'instauration de la taxe qui s'inscrit dans un ensemble de mesures qui doit permettre de distribuer du pouvoir d'achat plus rapidement aux citoyens. La France dispose de plusieurs leviers pour agir au niveau national sur la fiscalité du numérique. Un rapport sur le sujet présenté en septembre en Commission des Finances dressait plusieurs pistes, comme le fait de consacrer dans le droit français la notion d'établissement stable virtuel ou la mise en place d'une taxe sur les bénéfices détournés sur le modèle britannique, qui doivent encore prouver qu'elles ne se heurtent pas au droit européen.