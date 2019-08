publié le 14/08/2019 à 19:18

Le taux de chômage baisse lentement mais sûrement. Au deuxième trimestre, celui-ci a reculé de 0,2 point au deuxième trimestre pour s'établir à 8,5% de la population active en France entière, hors Mayotte.

"Cela veut dire que depuis le début du quinquennat, il y a 300.000 chômeurs de moins, s'est réjouie sur RTL la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. On est au taux de chômage le plus bas depuis 10 ans. Cela reste encore un défi, mais disons que c'est vraiment encourageant qu'on voit les premiers fruits de nos réformes, il faut continuer."

La ministre a notamment souligné la baisse du chômage des jeunes, qui reste néanmoins à un niveau de 18,6 %. "Cela reste un défi pour notre pays qui a tendance à évincer les jeunes du marché du travail, mais on progresse, a expliqué Muriel Pénicaud. On voit un effet de notre réforme de l'apprentissage qui amène les jeunes à trouver un emploi."

"Ce qui est une bonne nouvelle aussi, c'est qu'on continue à recruter plus de CDI, ce qui est un signe de confiance des entreprises, et notamment des PME, a détaillé la ministre. On a eu l'an dernier 4 millions d'embauches en CDI. On n'avait jamais autant recruté en France dans une seule année autant de contrats stables. Là aussi, on veut aller plus loin. C'est un des enjeux de la réforme de l'assurance chômage."