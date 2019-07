publié le 12/07/2019 à 09:43

L'emploi des cadres ne connaît pas la crise. On s'oriente tranquillement vers 300.000 embauches en CDI ou en CDD de plus d'un an pour les cadres à l'horizon 2021. La banque, les assurances, l'informatique et la recherche sont les secteurs qui recrutent énormément.

En fait, c'est la traduction de l'incroyable transformation digitale que vivent les entreprises, de la start-up à la multinationale. Avec une petite croissance comprise autour de 1,5% par an, on continue à rechercher des ingénieurs, des spécialistes du code ou de l'intelligence artificielle.

Trouver des candidats devient alors très dur. En 2014, pour une offre de poste, vous aviez 46 candidats. Aujourd'hui, en moyenne, pour une offre, vous n'avez plus que 31 CV car il y a plus d'offres que de candidats. Dans certains métiers, on tombe à 10 candidats par offre.

300.000 recrutements sur un an, un record ?

Mais, attention quand même, le phénomène se stabilise et ce n'est pas plus mal : +11% de recrutement en 2018, +5% cette année, +3% en 2020. Ce sont les grandes entreprises internationales qui réduisent la voilure. C'est l'un des petits paradoxes de l'emploi cadre.

Les métiers ne sont pas liés à la conjoncture économique mondiale : on a besoin de développeurs web, d'impression 3D, d'outils digitaux parce que c'est l'investissement d'avenir pour les entreprises. Mais les grands groupes sont de taille mondiale et sont eux touchés par la guerre commerciale États-Unis-Chine ou le Brexit par exemple.

Quel le taux de chômage pour les cadres?

Avec 3,8%, c'est ce qu'on appelle le plein emploi. Ce taux valide la vision du gouvernement qui estime qu'il n'y a pas vraiment de chômage chez les cadres et qu'on peut durcir les conditions d'attribution des allocations chômage ? Effectivement. Attention quand même car il y a du chômage chez les cadres. Plus précisément, il y a des cadres à la mode et des cadres "has been".



D'autant plus que la vitesse de la transformation digitale des entreprises fait qu'on peut rapidement basculer de l'un à l'autre. Il y a de l'obsolescence programmée chez les cadres. C'est dur pour les seniors ? Aussi en fonction de l'endroit où vous êtes. Un cadre de plus de 50 ans au chômage sur deux cherche du travail depuis plus d'un an.



Sur 280.000 emplois de cadres créés l'an dernier, quasiment un sur deux se trouvait en Île-de-France. Donc, cela signifie que si vous êtes un cadre senior dans le Languedoc ou en Bretagne, c'est très difficile de rebondir. Dans ces cas-là, la notion de plein emploi est beaucoup plus discutable surtout qu'un ingénieur robotique dans l'automobile ne devient pas si facilement un génie de l'imagerie médicale prédictive.