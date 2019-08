La moitié des Français fait "confiance" à la police selon un sondage

et AFP

publié le 04/08/2019 à 02:05

En pleine affaire Steve, dans laquelle l'action des forces de l'ordre est remise en cause et critiquée, on apprend que 68% des Français jugent la police "efficace", selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. Une efficacité en hausse de 18 points par rapport à la première enquête sur ce sujet, réalisée en 2012.

Malgré la polémique sur leur intervention le soir de la Fête de la Musique à Nantes et après plusieurs mois de manifestations des "gilets jaunes", 50% des sondés font confiance aux policiers, tandis que 21% ont de la sympathie à leur égard, selon l'étude.

En revanche, 20% des Français sont "inquiets", surtout les moins de 35 ans, et 6% sont "hostiles" envers les forces de l'ordre. Une hostilité particulièrement marquée chez les sympathisants de la France insoumise (21%) et chez ceux du Rassemblement national dans une moindre mesure (9%).