publié le 02/12/2018 à 15:32

Laurent Wauquiez est-il assez rassembleur au sein de sa famille politique ? Alors que certains n'hésitent pas à critiquer les choix politiques du président des Républicains, Gérard Larcher, lui prône une union entre la droite et le centre. "J'y travaillerai sans relâche", dit-il lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 2 décembre.



Interrogé sur le fait de savoir si Laurent Wauquiez se lancera ou non dans la campagne des élections européennes, le président du Sénat indique : "Pour les élections européennes, nous devons d'abord finaliser définitivement notre projet. C'est ce que nous aurons fait, au mois de janvier. Ensuite, il faut choisir collectivement une tête de liste, et de la liste qui doit être construite. Ce n'est pas un mince choix, elle doit rassembler et porter".

Il poursuit : "Jusqu'à ce jour, Laurent Wauquiez a dit qu'il ne souhaitait pas être candidat, parce qu'il souhaitait continuer à être le président d'une très grande région. C'est un débat que nous aurons à nouveau les uns et les autres"

Quant une éventuelle union de la droite et du centre ? "Je le mets dans mes intentions de prière de la semaine", a ironisé Gérard Larcher.