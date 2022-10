Soutien du RN à la motion de censure de la Nupes : un "baiser de la mort", selon Jean-Baptiste Djebbari

"C'est assez bien joué tactiquement. Mais, Marine Le Pen avait dit exactement l'inverse [la semaine précédente]". Quelques heures après le soutien surprise accordé par le Rassemblement national à la motion de censure de la Nupes, l'ancien ministre Jean-Baptiste Djebbari salue ce qu'il semble être un coup politique, au micro de RTL. Pour autant, le jeu était faussé selon l'ancien membre du gouvernement.

"Elle ne prend pas de risque. Si le président de la République devait dissoudre l'Assemblée, le Rassemblement national est plutôt en dynamique électorale, donc elle ne prend absolument aucun risque", a martelé l'ancien ministre des Transports, sur RTL. Par ailleurs, selon lui, Marine Le Pen "cornerise les Républicains" et "fait le baiser de la mort à la Nupes".

Si l'on en croit Jean-Baptiste Djebbari, la Nupes et le RN "partagent des choses". "Ils ont cette volonté, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, de déstabiliser les institutions", a-t-il estimé. Et de poursuivre : "Sur le fond, ils ont des points de convergence. Ils sont hostiles à l'économie sociale de marché", a-t-il jugé.

