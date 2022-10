Budget 2023 : pourquoi Les Républicains ne voteront pas les motions de censure

Des comptes d'apothicaire. Le 49.3 officiellement déclenché, les motions de censure déposées... L'Assemblée est en ébullition. Cependant, les motions de censure ne devraient pas aboutir.

Pourquoi ? Pour qu'elles entraînent la démission du gouvernement, le vote de 289 députés, soit la majorité absolue, est nécessaire. La Nupes compte 151 députés, le Rassemblement national, 89. Des nombres bien loin de celui nécessaire pour faire adopter la motion de censure. Un calcul que l'alliance de gauche et le groupe de Marine Le Pen ont bien en tête.

Les Républicains, eux, ont décidé de ne pas prendre part à la riposte parlementaire engagée par les oppositions et ne voteront pas les motions de censure. Pourquoi ? Invité de RTL ce jeudi 20 octobre, le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a indiqué que le gouvernement "avance vers le mur en klaxonnant et nous nous sommes dans la responsabilité".

Le candidat à la présidence LR décrit une "situation d'extrême tension" et de "crise". "On le voit partout, tout se dégrade : il y a les blocages dans la rue, il y a l'augmentation effrénée des prix de l'énergie qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Rajouter une crise politique à une crise économique et sociale serait aujourd'hui totalement inutile", a-t-il indiqué.

