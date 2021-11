Sophie Pétronin de retour au Mali : ce que l'on sait

Elle avait été libérée en octobre 2020. Sophie Pétronin est retournée au Mali, où elle avait été détenue par des djihadistes. L'ex-otage française est passée par le Sénégal pour pouvoir rejoindre Bamako, la capitale. Les autorités maliennes, qui avaient refusé de lui délivrer un visa ont donné l'ordre de la rechercher activement.

C'est au mois de mars que Sophie Pétronin a décidé de retourner vivre au Mali. "Elle a une fille adoptive qu'elle n'a pas vue depuis quatre ans, c'est ça qui l'a motivée et qui l'a poussée à faire cette traversée de l'Europe jusqu'à Bamako : pour pouvoir retrouver sa fille", explique au micro de RTL Anthony Fouchard, journaliste indépendant qui est en contact avec l'ex-otage.

"Sophie Pétronin, accompagnée de son fils ont simplement pris un avion de la Suisse jusqu'au Sénégal - ils n'avaient pas besoin de visa pour entrer dans ce pays - en prétextant des vacances. Puis du Sénégal, ils ont emprunté des bus, des moto-taxis, des transports locaux pour franchir la frontière malienne et rejoindre Bamako", poursuit-il.

Sophie Pétronin veut "finir sa vie au Mali"

À Bamako depuis huit mois, l'ex-otage vit avec sa fille. "Ce qu'il faut bien essayer de comprendre avec cette femme c'est qu'elle n'est pas bornée et stupide au point de retourner se jeter dans les bras de ses ravisseurs", assure le journaliste. "Là, la vie qu'elle mène est très simple, celle d'une vieille dame à la retraite qui veut vivre sa vie paisiblement et surtout, c'est son souhait le plus cher, finir sa vie au Mali", raconte Anthony Fouchard.

"Elle est en sécurité dans une capitale, certes sahélienne, mais où de nombreux ressortissants français vivent. Elle est décidée et déterminée à y rester si les autorités lui permettent", ajoute-t-il. Les autorités maliennes et françaises savaient depuis le mois de mars que Sophie Pétronin, âgée de 76 ans, était de retour dans la capitale du Mali.

