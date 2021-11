Les infos de 12h30 - Contrat engagement jeune : qui pourra bénéficier de ce dispositif ?

Un nouveau dispositif pour accompagner financièrement les 16-25 ans qui n'ont ni formation ni emploi, avec une aide de 500 euros à la clé : c'est ce qu'a présenté ce mardi 2 novembre le Premier ministre Jean Castex lors d'un déplacement à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).

La reprise économique est là, mais le chômage des jeunes est beaucoup plus élevé que chez nos voisins européens, constate le chef du gouvernement. Exit la Garantie jeune, dispositif existant dont l'efficacité est contestée, voici le Contrat engagement jeune. 500 euros par mois versés au maximum pendant un an en échange de 15 à 20 heures de formation par semaine.

L'objectif est d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers un retour à l'emploi à travers un contrat d'alternance ou un service civique, mais sans tomber dans l'assistanat. Pas question de parler d'un RSA jeunes, mais bien d'un dispositif "donnant-donnant", commente un conseiller. Selon le Premier ministre, 400.000 à 500.000 jeunes vont être concernés, moins qu'annoncé dans un premier temps, mais l'opération coûtera tout de même 550 millions d'euros dans le budget 2021

Les jeunes rencontrés par le Premier ministre ont réagi plutôt positivement aux annonces. Ils ont pu discuter, avant, une heure avec lui. Un temps d'échange pour se présenter et expliquer leurs parcours. Eptiel, 19 ans, s'est réorientée après un BTS en Imagerie médicale. "On a pu parler avec lui de ce qu'on voulait faire, il nous a motivés, explique-t-elle. On devra fournir beaucoup plus de travail pour ne pas gagner de l'argent en faisant rien. Au bout de 12 mois, il faudra forcément avoir trouvé quelque chose".

Pour accompagner les jeunes vers l'emploi, les missions locales seront mises à contribution, mais pas que. Ce nouveau dispositif sera également distribué par les agences Pôle emploi et certaines associations.

