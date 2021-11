Les infos de 8h - Conférence des évêques : l'Église attendue au tournant face aux abus sexuels

La conférence des évêques s'ouvre ce mardi 2 novembre à Lourdes un mois après les révélations de la Commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Une grande partie des discussions sera consacrée à la lutte contre les violences et les agressions sexuelles commises sur les mineurs.

Publié le 5 octobre dernier, le rapport Sauvé estime que 330.000 enfants ou adolescents ont été victimes d'abus sexuels depuis les années 50. Pendant sept jours, l'Église de France va tenter de trouver des réponses à ce scandale qui la secoue.

Laurent Martinez, qui fait partie de ces enfants abusés, espère une prise de conscience et demande maintenant des engagements clairs, notamment en matière de reconnaissance des souffrances et d'indemnisation des victimes. L'assemblée plénière doit livrer ses recommandations le 8 novembre après une semaine d'échanges.

À écouter également dans ce journal

Salah Abdeslam à la barre. Après plus d'un mois de témoignages de rescapés et de familles endeuillées, la parole est désormais aux accusés au procès des attentats du 13 novembre. La Cour va se pencher sur la personnalité et la trajectoire des 14 accusés présents.

10h dans un train entre Clermont et Paris. 800 passagers sont restés bloqués une bonne partie de la nuit. Le train a accumulé sept heures de retard après deux incidents distincts au cours de la nuit : un sanglier écrasé puis une panne d'électricité.

Le ton s'adoucit entre Paris et Londres sur le dossier de la pêche. Finalement, les bateaux britanniques vont pouvoir décharger leurs poissons ce matin dans nos ports. Emmanuel Macron attend jeudi et une nouvelle réunion pour décider s'il maintient ou non les sanctions.