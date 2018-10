publié le 22/10/2018 à 12:48

Les problèmes s'enchaînent pour Jean-Luc Mélenchon. Alors que le leader de la France insoumise a lancé une riposte médiatique aux perquisitions qui ont eu lieu à son domicile et au siège de la France insoumise, deux procédures en diffamation seraient en cours à son encontre.



Selon une information de L'Express, "une juge a demandé la levée de son immunité parlementaire pour diffamation à l'encontre de Bernard Cazeneuve". L'affaire remonte au 24 mai 2017. Jean-Luc Mélenchon avait fait référence à l'ancien Premier ministre comme étant celui qui s'était "occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse", (le jeune homme a trouvé la mort lors de violents affrontements avec les forces de l'ordre au barrage de Sivens ndlr).

Jean-Luc Mélenchon avait ajouté : "Le gars (Bernard Cazeneuve ndlr) qui a fait gazer, matraquer toutes les manifestations et qui prend maintenant sa tête de petit sainte-nitouche pour me dire que c'est moi qui ne sait pas choisir entre le Front national et je sais pas qui". Quelques semaines plus tard, Bernard Cazeneuve portait plainte contre le leader de la France insoumise.

"Le 12 juin 2018, la magistrate initie une demande de levée d'immunité parlementaire de Jean-Luc Mélenchon, grâce à une ordonnance 'aux fins de levée d'immunité' transmise au parquet. Mais l'Assemblée n'a pas encore donné suite à la demande de la justice", indique L'Express.