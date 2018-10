publié le 22/10/2018 à 20:04

Il se bat sur tous les fronts. Après les magistrats et les policiers, c'est contre les médias que Jean-Luc Mélenchon a ouvert un nouveau front en attaquant frontalement Franceinfo, ce qui lui vaut une plainte de Radio France. Le leader de La France insoumise "voudrait être regardé à la fois comme l'attaquant le plus redoutable de la classe politique et comme la victime la plus innocente du système", analyse Alain Duhamel sur RTL.



Les diatribes de Jean-Luc Mélenchon n'ont que peu d'impact sur ses militants, mais certains sympathisants commence à "s'exprimer de façon critique", explique l'éditorialiste. Et de poursuivre : "Si Mélenchon a le noyau de ses électeurs pour lui, le halo commence en revanche à se poser des questions", notamment sur son tempérament.



Pour Alain Duhamel, le député n'a de toute façon "jamais été le principal opposant à Emmanuel Macron". Il est même "l'épouvantail idéal". "Je pense que Marine Le Pen est plus puissante qu'il ne l'est", car son électoral est plus stable et la présidente du Rassemblement national peut s'accrocher au train du populisme européen. Mais "le plus dangereux, c'est Laurent Wauquiez", conclut l'éditorialiste.