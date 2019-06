publié le 10/06/2019 à 15:42

Après le grand débat national, Emmanuel Macron l'a promis : il replace l'humain au centre, et pour honorer cet engagement, c'est Sibeth Ndiaye qui s'y colle ! La porte-parole du gouvernement se déplace sur le terrain pour discuter avec les Français.



Sibeth Ndiaye est-elle vraiment la ministre de l'écoute en action, comme elle veut se définir ? À quoi ça sert ? N'est ce pas seulement de la communication ? Les Français n'attendent-ils pas à davantage ? Sibeth Ndiaye a effectué un déplacement dans les Ardennes : visite d'une entreprise de tri de déchets, d'une maison de service au public, une rencontre avec les "gilets jaunes". On connaissait la porte-parole des plateaux télé, des éléments de langage, mais sur le terrain, on la découvre sous un autre visage...

Voici la méthode Sibeth Ndiaye sur le terrain en 3 points. Primo, poser des questions en rafales. Secundo, jouer la proximité, serrer les mains, toucher des bras, abreuver de compliments, casser la croûte avec les employés d’une entreprise. Et tercio : rire, rire aux éclats pour sympathiser, pour désarmer. Voilà la recette du fameux "ministère de l’écoute".

Entendre les Français

Tout un concept, que Sibeth Ndiaye avait présenté au moment de son investiture. Le style Ndiaye marche-t-il sur les gens rencontrés ? Écoutez à chaque étape de sa visite, la porte-parole fait mouche. Et le charme opère même sur ceux qui étaient venus pour en découdre.



Ce ministère de l’écoute a-t-il ses limites ? Oui, quelque soit sa qualité d’écoute, la porte-parole n’a pas le pouvoir d’infléchir les décisions du gouvernement, elle le reconnait elle-même. "Je n'aurais pas la prétention de considérer que parce que je fais une visite sur un territoire à un moment donné, ça va radicalement changer la manière de faire du gouvernement", explique-t-elle.



La ministre est d’abord ici pour entendre les mots des Français, dit-elle. Peut-être tenter d’en finir avec l’image d’un pouvoir froid et déconnecté du réel… En avril, Emmanuel Macron donnait le mot d’ordre de l’acte II de son quinquennat, "l’humain au centre". Sa porte-parole va tenter de l’incarner, elle vise une visite de terrain tous les 10 jours.