publié le 31/05/2019 à 13:45

Emmanuel Macron ne veut pas de fonctionnaires en désaccord avec sa politique. Conséquence de cette décision du président, qui figurait parmi ses promesses de campagne, dans les prochains jours, des remplacements vont avoir lieu au sein des ministères. Ceux qui "traînent des pieds" seront exclus, et des nominations vont avoir lieu pour plus d'efficacité.



La chasse aux sorcières est lancée. Avec l'acte 2 du quinquennat, le chef de l'État ne veut plus perdre une minute. Les réformes ne vont pas assez vite à son goût, et les coupables sont tout désignés : les hauts fonctionnaires de l’administration centrale, les préfets, les ambassadeurs ou les recteurs d’académie. En somme, tous ceux qui sont accusés aujourd'hui freiner les réformes au sein des ministères.

Avec l'assurance chômage et les retraites sur la table, la porte-parole Sibeth Ndiaye confirme des changements massifs et imminents. Cette dernière évoque "des endroits où ça ne se passe pas très bien", où le gouvernement entend agir "à partir de la semaine prochaine et dans le courant du mois de juin".

Le ministère de l'Économie, des Finances ou du Travail sont visés, mais "personne n'est à l'abri", nous confie un conseiller. L'Élysée explique c'est à chaque ministre d'identifier "qui traîne des pieds". Ce mardi 28 mai, devant des proches, le Premier ministre a expliqué qu'il se donnait 9 mois pour réformer le pays. Dans quelques semaines, il aura donc une administration entièrement acquise à sa cause.