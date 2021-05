Régionales : pourquoi tant de ministres sont candidats

publié le 18/05/2021 à 10:38

La date limite pour le dépôt des listes aux élections régionales est désormais passée. Décompte final : ils sont treize membres du gouvernement à se lancer dans cette bataille des régionales.

Deux régions concentrent la plupart de ces ministres et secrétaires d'État. Laurent Pietraszewski, Eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Alain Griset et Agnès Pannier-Runacher se présentent des les Hauts-de-France. Tous les cinq sont bien décidés à porter la parole de la majorité présidentielle face au Rassemblement national. Mais aussi à gêner le président de région sortant, Xavier Bertrand, déjà candidat à la présidentielle.

Autre région, autres enjeux : l'Île-de-France et ses 12 millions d'habitants. Là aussi, cinq membres du gouvernement se lancent, notamment Marlène Schiappa à Paris et, selon nos informations, Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine, mais en position non éligible.

Enfin, la majorité présidentielle s'appuie également sur les ministres issus du MoDem. Marc Fesneau, chargé des Relations avec le Parlement se présente en Centre-Val de Loire et Geneviève Darrieussecq, chargée des anciens combattants en Nouvelle-Aquitaine.

L'ex-LR Brigitte Klinkert, chargée de l'Insertion, est elle candidate dans le Grand Est.