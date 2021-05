Proche-Orient : "Mélenchon rêve d’importer le conflit" en France, dit Castaner

publié le 16/05/2021 à 13:19

Samedi, Jean-Luc Mélenchon regrettait que La France soit le "seul pays au monde où sont interdites toutes les manifestations de soutien aux Palestiniens et de protestation contre le gouvernement d'extrême droite israélien !". Le leader de la France insoumise ajoutait : "c'est évidemment dans le seul but de provoquer des incidents et pouvoir stigmatiser cette cause".

Invité du Le Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI ce dimanche, Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a de son côté estimé que "Jean-Luc Mélenchon rêve d’importer le conflit qui se passe actuellement entre Israéliens et Palestiniens pour générer du désordre" dans notre pays.

"Dire à l'inverse est, chez Jean-Luc Mélenchon, une coutume, une tradition, un usage constant", fustige-t-il. "Il sait très bien qu'en alimentant la braise de ce qui se demandent pourquoi la manifestation a été interdite, avec les mots qu'ils utilisent et leur violence, il est un tribun" a ajouté l'ancien ministre de l'Intérieur en affirmant que "son ministère à lui, c'est celui de la parole".

"En attisant, il prend le risque de diviser un peu plus, déplore-t-il. "Dans chacune de ses prises de position, Jean-Luc Mélenchon est celui qui rêve du désordre maximum pour aspirer au pouvoir par des voix que le suffrage universel ne lui a jamais accordé" assure encore Christophe Castaner.