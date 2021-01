Réveillon du Nouvel An : vente d’alcool interdite dans les Pyrénées-Orientales

Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 30/12/2020 à 22:33

Le réveillon sera définitivement différent cette année. Le préfet des Pyrénées-Orientales a pris la décision d'interdire la vente d'alcool dans son département dès ce mercredi 30 décembre au soir, veille de la Saint-Sylvestre.

"La vente d'alcool à emporter est interdite du 30 décembre 2020 à 20 heures au 1er janvier 2021 à 8 heures", explique la préfecture dans un communiqué. Mais la préfecture interdit également "la vente au détail de carburant, la détention et l'utilisation de bidons de carburants", ainsi que "la vente ainsi que la détention et l'usage de pétards et de feux d'artifices sur la voie publique".

D'autres départements ont pris des mesures similaires concernant l'alcool, mais à compter de jeudi, rappelle Le Parisien. Dans le Gard, en Ille-et-Vilaine, dans le Cher, la Loire, le Rhône, dans les Côtes-d'Armor et la Mayenne.