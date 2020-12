Réveillon du Nouvel An : les règles à respecter chez soi

publié le 30/12/2020 à 15:03

Gérald Darmanin a demandé aux préfets de se montrer intraitables le 31 décembre au soir dans la répression des infractions au couvre-feu. 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, et les contrôles seront renforcés. Les soirées à domicile, elles, ne sont pas conseillées, mais ne sont pas interdites non plus.

Les forces de l'ordre n'ont, en théorie, pas le droit d'intervenir chez vous pour une soirée privée. Si vos invités arrivent avant 20 heures le 31 décembre et repartent après 6 heures du matin le 1er janvier, ils ne risquent donc rien.



Mais attention, le tapage nocturne reste bien sûr une infraction. Et puis surtout, les autorités sanitaires le répètent depuis des mois : les fêtes en milieu fermé sont des bombes épidémiques capables de contaminer des dizaines de personnes à la fois.