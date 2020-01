publié le 06/01/2020 à 21:31

33 jours après le début de la grève en opposition à la réforme des retraites, la majorité tente de faire bloc autour de son projet de loi. Un élément a néanmoins brisé l'unité, ce lundi 6 janvier : Claire O'Petit, députée La République en Marche, a jugé que le gouvernement devait accepter de renoncer à l'âge pivot, qui crispe jusqu'aux syndicats réformistes, comme la CFDT.

"À partir du moment où c'est un blocage, il ne faut absolument pas hésiter. Pour moi, le plus important, c'est la retraite à points. Je reste persuadée que ce n'est pas une nécessité absolue", a estimé la parlementaire sur le plateau de Morandini Live, sur CNews et Non Stop People. "J'espère que cette semaine justement ils vont le faire. On ne peut pas rester bloqué sur une date en plus qui peut changer au cours de la vie, qui peut évoluer différemment", a ajouté la parlementaire.

Pour l'élue de l'Eure, "ce qui sera important quand vous arrivez à une période de la retraite, c'est de savoir combien vous aurez de points. Si votre santé le permet et que vous pouvez faire six mois ou un an de plus pour avoir une retraite plus confortable, je vous assure que vous ne réfléchissez pas, vous le faites".