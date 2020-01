et Marie-Pierre Haddad

Et si on était au début du commencement d'une sortie de crise sur la réforme des retraites ?

La grève est entrée dans son deuxième mois avec sa litanie de bouchons, de transports au compte-goutte et de débrouille.

Emmanuel Macron avait fait le vœu le 31 décembre d'un "compromis rapide" autour d'Édouard Philippe. Cette semaine s'annonce cruciale pour l'exécutif et les syndicats. Le gouvernement a marché au grand complet de la place Beauvau vers l'Élysée pour le premier Conseil des ministres de l'année. Unité et ouverture sur le sujet qui fâche : l'âge pivot.

Les pilotes de lignes, hôtesses et stewards ont obtenu de garder une caisse autonome, c'est ce que réclament aussi les avocats. Il y a eu des mesures spécifiques pour les policiers, les danseurs de l'Opéra de Paris, les indépendants, les militaires. Est-ce que cette réforme n'est pas déjà détricotée ?

Invité à l'antenne de RTL ce lundi 6 janvier, Raymond Soubie ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy estime "le problème social n'est pas sur l'âge pivot mais sur les réactions des différentes corporations qui ne veulent pas perdre leurs règles habituelles et leurs droits (...) D'un régime universel et unique, il restera un certain nombre d'exceptions. Ce ne sera pas une réforme totalement pure". Mais "Emmanuel Macron a-t-il le choix ?", se demande Raymond Soubie.