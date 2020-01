publié le 07/01/2020 à 10:16

Dans une longue interview accordée à RTL ce mardi 7 janvier, Édouard Philippe est revenu sur la réforme des retraites, expliquant que c'est en avançant et en discutant que l'on sortira de cette crise. "Je ne suis fermé sur aucune modalité", a-t-il notamment assuré. Des propositions loin de convaincre les organisations syndicales, qui vont retrouver la table des négociations à Matignon ce matin.

"On fait une proposition au Premier ministre : il faut arrêter le processus législatif pour pouvoir aller au fond des dossiers", a indiqué Michel Beaugas, négociateur retraite de Force ouvrière. Si Édouard Phillippe a une nouvelle fois défendu le régime universel, Michel Beaugas dénonce la volonté du gouvernement de mettre en place "un régime unique par point, c'est-à-dire mettre l'ensemble des caisses de retraite dans un même système à la main du gouvernement".

Sur RTL, Édouard Philippe a qualifié de "bonne idée" la conférence de financement proposée par le numéro un de la CFDT Laurent Berger. "Si le gouvernement fait un pas, nous on peut en faire un en admettant que l'équilibre est une question importante. On peut y travailler", a expliqué Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA. "L'important, c'est que l'on n'ait plus sur la table l'épouvantail de la mesure de l'âge et qu'on ait une discussion sincère", a-t-il ajouté. "Je note une ouverture, mais je voudrais la confirmer" lors des concertations qui reprennent ce mardi matin, a noté Laurent Escure.