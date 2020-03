publié le 03/03/2020 à 08:38

Au 13ème jour de débat, Édouard Philippe a dégainé le 49.3 pour faire adopter le texte sur la réforme des retraites, sans vote, et va faire face à des motions de censure de droite et de gauche. Laurent Pietraszewski a estimé, sur RTL, que "le gouvernement a dû faire face à une confiscation du débat et à un non-débat".

Le Monsieur retraites du gouvernement pointe ainsi du doigt "les extrêmes", comme "la France insoumise et le PCF" qui "ont voulu bloquer le fonctionnement de notre Assemblée" en opérant une "captation du débat".

Laurent Pietraszewski a indiqué avoir passé "plus de 32 séances à l'Assemblée" soit "plus de 110 heures pour débattre avec les parlementaires". Et d'ajouter : "J'ai fait face à plus de 40.000 amendements dont 36.000 qui sont des 'amendements point-virgule'". L'utilisation du 49.3 est un bon choix, selon le Haut-commissaire. "Sinon, il aurait fallu débattre trois mois. Les Français attendent que l'équipe gouvernementale puisse présenter son projet de bioéthique, sur le grand âge. Nous avons d'autres projets", a-t-il expliqué.

Craint-il une obstruction de la part du Sénat ? "Le Sénat a une autre volonté que celle que nous avons pu constater à l'Assemblée (...) On sera plus dans cet esprit-là de débattre sur le fond", a répondu Laurent Pietraszewski.