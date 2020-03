publié le 02/03/2020 à 18:37

"Cela crée une frustration, une colère de plus". Invité dans RTL Soir ce lundi 2 mars, François Hollande a regretté la décision du gouvernement d'avoir recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. "Il n'y avait pas d'urgence absolue", affirme l'ancien chef de l'État.

"C'est dommage pour la clarté et pour les Français", ajoute-t-il, regrettant qu'il n'y ait "pas eu le débat attendu par les organisations syndicales et voulu par les Français". François Hollande a également estimé que le moment choisi par Édouard Philippe pour annoncer le recours au 49.3 n'était pas le plus propice, en pleine épidémie de coronavirus. "La confusion des deux sujets pouvait prêter à discussion", explique l'ex-chef de l'État.

"Utiliser le 49.3 ne fait pas bénéficier celui qui l'utilise d'une popularité supplémentaire, c'est plutôt l'inverse", poursuit-il, en connaissance de cause. "Mais je ne veux pas justifier non plus l'obstruction (de l'opposition et notamment de La France insoumise au projet de loi, ndlr)", affirme François Hollande.

Sur ce sujet, le prédécesseur d'Emmanuel Macron se montre cependant très clair sur le texte que le gouvernement veut imposer : "Je n'approuve pas cette réforme des retraites".