Retraites, budget, 49.3... Ce qui attend les députés pour la rentrée parlementaire

Jour J pour les députés. Ce lundi 3 octobre marque la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Cette assemblée, sans majorité absolue, va se retrouver au pied du mur avec des textes essentiels comme celui du budget. Que va-t-il se passer dans les prochains jours et prochaines semaines ?

Pour tous les groupes parlementaires se joue une rentrée très importante. Pour Les Républicains, il y a une campagne interne qui les concerne. Ils doivent choisir leur nouveau chef d'ici l'hiver. Ce choix va influencer leur opposition. Donc ils vont s'opposer plus qu'avant aux textes du gouvernement. Et en même temps, ils ont aussi des positionnements différents entre le Sénat et l'Assemblée. Pour LR, c'est une rentrée importante.

Pour le Rassemblement national, les 89 députés ont gagné la première manche. Cet été, c'était celle de la respectabilité. Ils avaient des cravates, ils n'ont pas fait de sortie de route et ils doivent continuer sur ce mode. Mais en même temps, ils doivent aussi montrer qu'ils sont capables de s'opposer et de faire entendre leur voix.

LFI devra compter sur les députés socialistes

Pour la France insoumise, c'est surtout l'enjeu du Parti socialiste qui se joue, avec les affaires de violences sexistes et sexuelles, mais aussi sur les questions idéologiques avec la question du travail. Dans la façon de se comporter par rapport aux différentes réformes, que ce soit le budget ou que ce soient les retraites, le PS va devoir prendre position. Et certains dressent déjà le constat les députés Nupes vont avoir du mal à survivre à tous ces épisodes.

Budget, sécurité sociale, réforme des retraites, 49.3... Et la majorité dans tout cela ? Le recours au 49.3 sera quasiment obligatoire. Si on calcule, ce n'est pas possible d'avoir une majorité absolue sur le budget. Quant aux retraites, ça sera très compliqué. Il faudra voir ce que les LR font. Et donc le 49.3 sera dégainé.

Macron va pousser LR à se positionner sur les retraites

Le principal risque concerne des dépôts de motion de censure dans la foulée et qu'une coalition se forme entre les différentes oppositions. Cela pourrait renverser le gouvernement. La clé pour l'exécutif et la majorité présidentielle, ce sont Les Républicains. S'ils déposent une motion de censure, ils peuvent être suivis par les autres. Mais on imagine mal LR voter une motion de censure du RN, par exemple.

Quand Emmanuel Macron menace d'une dissolution - c'est-à-dire de retourner aux urnes et de réélire les députés - il met sous pression Les Républicains et montre le rôle qu'ils peuvent jouer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info