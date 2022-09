Consultations, dissolution, mais pas de négociations. Emmanuel Macron a resserré les rangs lors d'un dîner organisé à l'Élysée avec les chefs de la majorité et les ministres concernés par le dossier de la réforme des retraites.

Le chef de l'État n'a pas hésité à manifester son impatience face aux convives réunis dans le salon des ambassadeurs. Amendement, 49.3, report de l'âge de départ... Les débats de ces derniers jours, dont ceux au sein de sa propre majorité, ont agacé Emmanuel Macron qui a décidé de reprendre la main.

Avec la réforme des retraites, ce qui se joue "c'est l'autorité de votre serviteur, et je ne vais pas la lâcher au bout de six mois", a expliqué le président selon des propos rapportés par un participant. Et si cela ne suffit pas, Emmanuel Macron est prêt à dégainer l'arme ultime : la dissolution de l'Assemblée. "Je ne veux pas la chienlit, a-t-il dit Si cela bloque, tout le monde retournera en campagne".

Je ne vois pas comment cette majorité peut aller au bout des cinq ans Un proche d'Emmanuel Macron, présent au dîner à l'Elysée

La menace d'une dissolution donne des frissons à certains ministres, tandis que d'autres veulent foncer. Les premiers craignent un retournement de situation et ne souhaitent pas mettre à mal un équilibre fragilisée. Mais un ministre présent au dîner abonde dans le sens du président : "Si on ne fait pas cette réforme, on ne pourra plus de réforme sur toute la suite du quinquennat".

Un proche d'Emmanuel Macron, faisant aussi parti des conviés au dîner à l'Élysée, reconnaît "ne pas avoir vu venir" la majorité relative lors des dernières élections législatives. "Personne ne l'avait vue venir, pas même le président. Je ne vois pas comment cette majorité peut aller au bout des cinq ans. Ça va être du forceps, tout le temps".

Du côté du Rassemblement national, on se frotte les mains à la suite des propos d'Emmanuel Macron. "S'il fait une dissolution, on revient à 200", assure un proche de Marine Le Pen. Un député RN y voit un jeu politique dans les propos d'Emmanuel Macron. "Il n'y aucun intérêt à le faire", estime-t-il.

