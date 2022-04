Après plusieurs mois d'une longue campagne, les Français ont tranché. Près de 48,7 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Qu'ont voté les Nantais ?

Troisième du premier tour de l'élection présidentielle 2022 à l'échelon national avec 22,2% des voix selon les dernières estimations Harris Interactive pour RTL et M6, Jean-Luc Mélenchon termine très largement en tête à Nantes avec un score de 32,94% lors d'un scrutin.



Le candidat de la France Insoumise devance Emmanuel Macron (29,76%). Suivent, très loin, Yannick Jadot (9,95%) et Marine Le Pen (8,04%) ainsi qu'Eric Zemmour (6,21%), Valérie Pécresse (4,88%), Anne Hidalgo (2,56%), Fabien Roussel (1,80%), Jean Lassalle (1,44%), Nicolas Dupont-Aignan (1,13%), Philippe Poutou (0,81%) et Nathalie Arthaud (0,41%).



ll y a cinq ans, Emmanuel Macron était arrivé en tête à Nantes avec 86,52% des voix au premier tour, contre 13,48% pour Marine Le Pen (RN), avec un taux de participation de 74,91%. Au premier tour, le candidat de la République en Marche est arrivé en tête des suffrages avec 30,83% des voix, suivi de prés par Jean-Luc Mélenchon (LFI) et par François Fillon (LR). Le candidat de la France Insoumise avait réuni 25,47% des suffrages, et celui des Républicains 20,25%. Benoît Hamon (PS) avait récolté 10,98% des voix, Marine Le Pen (FN) 7,12%.

Plus récemment, aux municipales, cette ville a élu Johan Rolland, tête de liste du Parti Socialiste et en poste depuis 2014.



Depuis 1977, la mairie de Nantes est à gauche et plus particulièrement au PS, avec seulement un mandat à droite, de 1983 à 1989.

Chef-lieu du département de la Loire-Atlantique, et préfecture de la région Pays de la Loire, Nantes est, en 2019, la sixième commune la plus peuplée de France avec ses 318.808 habitants. Son riche patrimoine architectural, en grande partie hérité des XVIIIe et XIXe siècles, a permis l'attribution du label ville d'art et d'histoire, malgré la réalisation d'importants travaux d'urbanisme, notamment sur l'île de Nantes.