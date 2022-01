Benoît Hamon menacé à son domicile, un homme interpellé

Un individu qui a menacé Benoît Hamon, dimanche 16 janvier 2022 à son domicile d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a été présenté lundi à un juge avant d'être placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement, a indiqué le parquet de Nanterre.

Cet homme aurait crié sous les fenêtres du conseiller régional des Yvelines : "Hamon, sors de là, on va te choper, on t'aura tôt ou tard, c'est une question de temps", avait rapporté Le Point. Toujours selon l'hebdomadaire, des indications du voisinage et de l'épouse de l'ancien candidat à la présidentielle de 2017 ont permis de retrouver rapidement l'agresseur, un serveur alcoolisé ce jour-là qui "habiterait ou fréquenterait le même quartier que le couple Hamon".

Âgé de 54 ans, le prévenu est passé en comparution immédiate lundi pour des faits de menace de crime ou de délit à l'encontre d'un élu public et a été placé sous contrôle judiciaire. Son procès est prévu le 16 mai prochain, a précisé le parquet.