Présidentielle 2022 : à quoi va ressembler l'émission de TF1 avec les 8 candidats ?

C'est enfin l'heure de la confrontation des idées à la télévision. Les candidats à l'élection présidentielle n'attendaient que ça : se mesurer les uns aux autres et surtout affronter Emmanuel Macron, le président-candidat, face aux téléspectateurs. L'enjeu est immense tant la campagne semble écrasée par le poids de l'actualité. TF1 va donc offrir aux électeurs un premier temps fort de la campagne avec une émission spéciale qui rassemblera 8 des 12 candidats.

Si vous espériez (ou craigniez) un débat entre les candidats, sachez que la formule de cette soirée sera très singulière. Tout d'abord, l'émission commencera très tôt, dès 20h20 sur TF1, juste après le journal. Contrairement au débat qui a opposé Valérie Pécresse et Eric Zemmour la semaine dernière, l'émission ne basculera pas de TF1 à LCI en cours de route. L'émission, baptisée La France face à la guerre, sera présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau et les candidats invités sont : Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Eric Zemmour.

Quatre candidats n'ont pas été conviés : Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan. Ces concurrents ont naturellement fait connaître leur mécontentement à l'instar de la candidate de Lutte ouvrière qui a tweeté : "Pour être candidat, il faut passer l’obstacle des 500 parrainages. Mais pour participer au débat présidentiel sur TF1, il faut en plus passer l’obstacle de Bouygues. C’est comme dans les entreprises, c’est le patron qui décide !"

Parler de l'Ukraine... mais surtout de la France

Comme son nom l'indique, c'est la situation internationale qui sera au cœur de cette émission. Situation en Ukraine, solutions diplomatiques, rôle de l'OTAN et de l'UE, relations avec Vladimir Poutine... seront au cœur du débat. Mais la question énergétique, celle de l'indépendance agricole et industrielle et toutes les autres problématiques liées à ce conflit en Europe seront aussi l'occasion d'évoquer des questions plus intérieures. Des thèmes susceptibles d'intéresser plus largement les électeurs dont beaucoup doutent toujours à un mois du premier tour. TF1 ambitionne de laisser une large place aux propositions des candidats pour "la France de demain".

L'émission se déroulera "en trois temps", prévient la chaîne. D'abord, chaque candidat pourra s'adresser directement aux téléspectateurs en présentant une courte profession de foi. Puis, viendra le temps de l'interview menée par les deux journalistes Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. Et enfin, les candidats pourront profiter d'un droit de réponse pour rebondir sur tel ou tel aspect du débat. L'émission devrait, selon ce format, privilégier la clarté en préférant une organisation relativement rigide plutôt qu'une joute verbale à huit. L'ordre de passage des candidats sera déterminé par tirage au sort.