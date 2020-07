publié le 03/07/2020 à 13:17

Édouard Philippe a quitté Matignon, le Premier ministre a remis sa décision ce vendredi au président de la République. Tout s'est accéléré jeudi soir. Édouard Philippe était à l'Élysée pour la réception par Emmanuel Macron, des présidents de l'Assemblée et du Sénat. L'ambiance était "glaciale", nous dit-on, notamment entre Édouard Philippe et le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, assez critique envers la méthode du gouvernement Philippe.

Puis, le président et le Premier ministre se sont enfermés pour un tête-à-tête plus apaisé mais à la conclusion implacable : Emmanuel Macron veut du neuf et Édouard Philippe ne peut plus l'incarner.

Jean Castex a été nommé pour le remplacer. Édouard Philippe devrait être lui élu maire du Havre. Le nouveau gouvernement devrait être connu d'ici la fin du weekend.