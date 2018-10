Alexandre Benalla au tribunal de Paris pour être entendu

et AFP

publié le 05/10/2018 à 10:00

Alexandre Benalla est ce vendredi matin au tribunal de Paris pour être entendu par les juges d’instruction, indique l'AFP. Il est arrivé vers 9h40 sur place en compagnie de son avocate Me Jacqueline Laffont. Il doit être interrogé pour la première fois.



L'ancien collaborateur du président Macron est mis en examen pour des soupçons de violences et d'ingérence dans l'action de la police en marge du défilé du 1er-Mai à Paris. Son audition face aux juges d'instruction a été reportée la semaine dernière en raison de son changement d'avocats, indique sa nouvelle défense, composée de Mes. Pierre Haïk et Jacqueline Laffont.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr