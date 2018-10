et Benjamin Hourcade

publié le 07/10/2018 à 12:45

Après la démission de Gérard Collomb, Édouard Philippe a repris les rênes du ministère de l'Intérieur en attendant de nommer un successeur. "C'est une situation inédite. Je trouve ça très étonnant à un moment où notre pays est en grandes difficultés en terme de sécurité", commente le général Soubelet.



En attendant de connaître le nom du futur ministre de l'Intérieur, l'ancien militaire souhaite qu'une personne issue de la police et la gendarmerie prennent des fonctions dans le ministère. "On a connu il y a quelque années un tandem Pasqua-Pandraud. Un homme politique épaulé par un délégué à la sécurité publique qui pourrait être un technicien. Aujourd'hui, police et gendarmerie ont besoin d'avoir quelqu'un qui les comprend", estime le général Soubelet.



Sur l'insécurité, le militaire estime que remettre de l'ordre dans le pays prendra un certain temps. "Cela fait trente ans que la situation se dégrade. Certaines zones, dirigées par des 'caïdas' qui mélangent délinquance et islamisme radical, sont difficilement accessibles par les forces de l'ordre", rappelle-t-il.