publié le 07/10/2018 à 14:16

Un deal passé avec Emmanuel Macron ? Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, François de Rugy a confié avoir insisté sur la durée de son mandat de ministre de la Transition écologique et solidaire, auprès du président de la République : "Je l'ai dit au président de la République que je ne venais pas pour un an".



Si le ministre de la Transition écologique et solidaire refuse d'évoquer un quelconque deal avec Emmanuel Macron, l'ancien président de l'Assemblée nationale assure qu'il "respectera totalement les prérogatives constitutionnelles du Président et du Premier ministre même si je crois qu'il faut agir dans la durée".



Dans la foulée, il indiquait ainsi que "si on croit que l'on peut transformer les choses en matière d'écologie, comme en matière d'éducation ou en matière économique... En un an, non".



Une réponse aux huées

Ce commentaire de François de Rugy vient contrebalancer avec une autre petite phrase sortie quelques jours auparavant. Interrogé par Delphine Batho sur des questions environnementales comme l'interdiction du glyphosate ou le projet de la Montagne d'Or, François de Rugy a fait référence au court passage de l'ancienne élue socialiste au ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie entre juin 2012 et juillet 2013.





"Comme il se trouve que vous avez occupé la même responsabilité ministérielle que la mienne, vous savez d'expérience, même si l'expérience n'a pas été aussi longue que vous l'auriez souhaitée, vous savez d'expérience que les réponses...", avait-il déclaré se faisant couper par quelques huées au sein de l’hémicycle.