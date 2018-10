publié le 07/10/2018 à 18:45

Dans ce contexte, l'intervention - certes virtuelle - de Françoise Nyssen interroge. La ministre s'est autorisée à liker, ce dimanche 7 octobre, un tweet de Jacques Attali, proche d'Emmanuel Macron, dans lequel l'écrivain affirme : "L'avenir d'un ministre, c'est d'être ancien ministre".



La petite phrase, manifestement validée par Françoise Nyssen, laisse présager son éloignement du gouvernement, tandis qu'un remaniement ministériel d'ampleur se dessine. Tandis que Nicolas Hulot a démissionné un mois et demi plus tôt, que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a quitté ses fonctions au cours de la semaine, le "like" de Françoise Nyssen rappelle que la ministre n'est pas dans une posture très stable au sein de l'équipe ministérielle.

Visée par une enquête judiciaire autour de travaux réalisés dans la maison d'édition Actes Sud qu'elle dirigeait alors, Françoise Nyssen n'est pas en position de force. Et tandis que le remplacement définitif de Gérard Collomb pourrait conduire à un vaste remaniement, la légèreté du like de la ministre laisse penser qu'elle pourrait faire partie de cette potentielle vague de départs.

Étonnante mention "j’aime" de Françoise Nyssen sur ce tweet de Jacques Attali : "L’avenir d’un ministre c’est d’être ancien ministre"... #remaniement pic.twitter.com/wonO3rMbUp — Arthur Berdah (@arthurberdah) 7 octobre 2018