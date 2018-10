publié le 07/10/2018 à 18:45

Cinq jours après la démission de Gérard Collomb du gouvernement, le remaniement se fait toujours attendre. Tout le week-end, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont passé des coups de fils, se sont consultés et certains noms seraient arrêtés depuis quelques jours.



La haute autorité pour la transparence de la vie publique doit faire des vérifications, afin d'éviter que les futurs élus ne soient rattrapés dans quelques mois par la patrouille fiscale.

En attendant, on est donc condamné à patienter. Mais, selon les dernières informations de RTL, l'annonce du remaniement pourrait être décalée de quelques jours.

Elle n'aura sans doute pas lieu avant mardi 9 octobre, car Édouard Philippe se rend lundi 8 octobre au soir à Lyon pour l'ouverture d'une réunion des ministres européens de l'Intérieur. Le successeur de Gérard Collomb ne sera donc pas nommé d'ici là. L'annonce du remaniement pourrait aussi aller jusqu'à mercredi, avant le conseil des ministres.

C'est un remaniement d'ampleur avec une architecture possiblement modifiée. Emmanuel Macron saisira l'opportunité de faire partir des ministres fragilisés et libérer ceux qui veulent briguer une mairie dès 2020. Il est probable que le Premier ministre démissionnera pour être renommé dans la foulée et prononcer un nouveau discours de politique générale, afin de traduire le nouveau souffle espéré par le pouvoir.

À écouter également dans ce journal :

Insolite - Une retraitée belge a appris à ses dépens que, même à l'intérieur de l'Union européenne, on ne transporte pas n'importe quoi. Elle a été arrêtée à son retour de France car elle transportait 420 bouteilles d'eau minérale dans sa camionnette. La douane belge la soupçonnait de revente et elle a dû payer une amende de 400 euros. L'eau était destinée à quatre familles, dont celle de ses fils et de sa sœur.



International - Le Brésil vote pour élire son nouveau président. Les deux hommes en tête dans les sondages sont Fernando Haddad et Jair Bolsonaro - candidat d'extrême-droite, sexiste, homophobe et nostalgique de la dictature militaire. Le Brésil sort déchiré à l'issue de cette campagne électorale.



Homophobie - Deux hommes ont été violemment agressés à Paris samedi 6 octobre alors qu'ils s'embrassaient dans la rue. Ils ont été roués de coups de pied et un des deux individus a été interpelle puis placé en garde à vue.