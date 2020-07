publié le 03/07/2020 à 16:17

Après avoir passé 1.145 jours à Matignon, Édouard Philippe a présenté sa démission ce vendredi 3 juillet. Il se place ainsi au 8ème rang des Premiers ministres qui sont restés le plus longtemps à ce poste, entre Pierre Mauroy et Jean-Pierre Raffarin.

Le désormais ancien Premier ministre a été en fonction pendant trois ans, un mois et 19 jours, une durée fort respectable mais encore très loin du recordman en la matière, Georges Pompidou, qui était resté chef du gouvernement pendant 2.279 jours entre 1962 et 1968. Les deux autres places du podium sont partagées par François Fillon, qui a tenu pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, soit 1.820 jours, et Lionel Jospin qui a cohabité avec Jacques Chirac pendant 1.799 jours, soit près de cinq ans.

Viennent ensuite Raymond Barre (1.722 jours entre 1976 et 1981), Jacques Chirac (1.603 jours en deux séjours entre 1974 et 1976 puis entre 1986 et 1988), Michel Debré (1.192 jours entre 1959 et 1962) et Pierre Mauroy (1.153 jours entre 1981 et 1984), qui devance donc d'une courte tête Édouard Philippe.



Trois chefs du gouvernement sont restés moins d'un an

Jean-Pierre Raffarin (1.121 jours entre 2002 et 2005), Jacques Chaban-Delmas (1.111 jours entre 1969 et 1972) et Michel Rocard (1.100 jours entre 1988 et 1991) sont les seuls autres Premiers ministres à être restés plus de 1.000 jours.

Tout en bas du classement des 22 locataires de Matignon depuis 1959, trois chefs du gouvernement ont tenu moins d'une année: Maurice Couve de Murville, dernier Premier ministre du général de Gaulle (345 jours entre 1968 et 1969), Édith Cresson (323 jours en 1991-1992) et Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre de François Hollande (155 jours en 2016-2017).