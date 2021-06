Grand vainqueur du premier tour des régionales dans les Hauts-de-France, le président sortant, Xavier Bertrand, s'est félicité d'avoir reçu plus de voix que le Rassemblement national (41,4% contre 24,37%). Il s'est notamment félicité d'avoir "brisé les mâchoires du RN".

"On ne peut pas parler comme une racaille de banlieue, ou alors après il ne faut pas se plaindre des violences que subissent les élus!", condamne fermement Marine Le Pen, ce vendredi 25 juin à l'antenne de franceinfo, relayé par le HuffPost. "Je pense que dans une démocratie mature on peut parfaitement avoir des adversaires, défendre ses idées, combattre (celles) des autres mais on ne peut pas tomber dans cette violence", a-t-elle ajouté.

La candidate de la présidentielle n'est d'ailleurs pas la seule à reprocher à Xavier Bertrand ces propos d'une "incroyable violence", selon elle. Au sein du Rassemblement national, le candidat à l'élection régionale dans les Hauts-de-France, Sébastien Chenu, a également comparé le discours de Xavier Bertrand à celui "d'un voyou ou d'une racaille de banlieue", jeudi. "Ce n'est pas en disant 'Je vais casser la mâchoire du Rassemblement national' que Monsieur Bertrand fait baisser le niveau de violence", a-t-il assuré sur BFMTV, lors du débat de l’entre-deux tours.