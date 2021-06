Régionales 2021 : où en est-on des rapports de force à 4 jours du scrutin ?

Dernière ligne droite avant le premier tour des élections régionales. Les politiques occupent activement le terrain. À l'image de Jean Castex qui revêt son costume de chef de la majorité et qui multiplie les déplacements pour soutenir les candidats. Même stratégie pour le Rassemblement national avec Marine Le Pen en visite à Toulou aux côtés du candidat en PACA Thierry Mariani. Chez Les Républicains, Christian Jacob s'est rendu dans les Hauts-de-France pour soutenir Xavier Bertrand.

Le nombre de régions qui peuvent basculer sous l'étiquette Rassemblement national et donc la mise en place d'un front républicain font partie des principales questions qui seront soulevées le dimanche 20 juin au soir. En 2015, le Front national était arrivé en tête dans six régions, mais sans en conquérir une seule en raison des alliances et du désistement de la gauche au second tour en PACA et dans les Hauts-de-France.

Autre inconnue : l'abstention. Lors du précédent scrutin en 2015, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé. À trois jours du premier tour, quels sont les rapports de force ?

Île-de-France : Pécresse fait la course en tête

Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange, la présidente de région sortante Valérie Pécresse conserve son avance dans les sondages avec 33% des intentions de vote. Lors du précédent scrutin en 2015, l'ancienne membre des Républicains avait obtenu 30,51% des voix.

Elle est suivie par Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national qui obtiendrait 19%. Un score quasi identique à celui de 2015 lorsque Wallerand de Saint-Just menait la liste du Front national (18,41%). La République En Marche menée par Laurent Saint-Martin enregistre 15% des intentions de vote. Pour le reste, les voix de gauche sont éparpillées. La tête de liste EELV Julien Bayou est crédité de 12% des intentions de vote, suivi d'Audrey Pulvar pour le PS avec 10% et Clémentine Autain qui représente la France insoumise à 8%.

Pour le second tour, Valérie Pécresse reste largement en tête avec 38% des votes, dans l'hypothèse où la gauche se rassemble sous une liste unie. La liste du RN obtiendrait 20% et la liste LaREM 17%.

Hauts-de-France : Bertrand au coude à coude avec Chenu

Selon un sondage Ifop pour LCI et Le Figaro, le candidat et tête de liste RN Sébastien Chenu est donné au coude à coude au premier tour avec le sortant Xavier Bertrand. Ils ont respectivement 32% et 34% des intentions de vote. La gauche qui s'est rassemblée derrière la candidate Karima Delli arrive à la troisième place, avec 20% des intentions de vote.

La République En Marche obtiendrait 10% des voix. Les listes Debout la France (2%) et Lutte Ouvrière et "Divers" d'Audric Alexandre (1%) complètent le podium. Un sondage Ipsos Sopra Steria pour France 3 et France Bleu confirme cette tendance, en donnant 4 points d'avance pour Bertrand.

Le second tour s'annonce donc très serré. En cas de quadrangulaire au second tour, Xavier Bertrand serait réélu avec 36% des suffrages exprimés. Sébastien Chenu obtiendrait 34% des voix et serai, suivi par Karima Delli ave 19%. Laurent Pietraszewski obtiendrait quant à lui 11%. Mais en cas de triangulaire, sans la liste LaREM, 44% des sondés voteraient pour Xavier Bertrand, 35% pour Sébastien Chenu et 21% pour Karima Delli.

Grand Est : le RN en bonne place pour l'emporter

Le président LR sortant Jean Rottner a lui aussi fort à faire pour renouveler son mandat face au RN Laurent Jacobelli. Un sondage a donné cette semaine le candidat du Rassemblement national vainqueur en cas de quadrangulaire, avec 32% des intentions de vote pour le RN Laurent Jacobelli. Jean Rottner obtiendrait lui 29%, en cas de quadrangulaire.



Pour la majorité présidentielle, la ministre Brigitte Klinkert pourrait se maintenir au second tour. La gauche part divisée entre deux listes, l'une menée par l'écologiste Eliane Romani et l'autre par l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Les résultats du second tour dépendent beaucoup des négociations qui seront menées entre les partis dans l'entre-deux-tours.

PACA : match serré entre le RN et LR

Selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV, au premier tour, Thierry Mariani arriverait en tête (43%), loin devant Renaud Muselier qui s'est notamment allié avec des membres de la majorité présidentielle (33%) ou Jean-Laurent Félizia (12%).



En 2015, le Front national emmené par Marion Maréchal-Le Pen était arrivé largement en tête au premier tour des élections régionales en Paca, avec 40,6% des suffrages exprimés, contre 26,5% pour la liste LR de Christian Estrosi et 16,6% pour la liste de gauche menée par Christophe Castaner, alors au PS. Le retrait du socialiste avait permis à Christian Estrosi de l'emporter au second tour, avec 54,8% des voix.



En cas de duel au second tour des régionales, Thierry Mariani et Renaud Muselier seraient au coude à coude avec 50% d'intentions de vote. En cas de maintien de la liste d'union à gauche au second tour, Thierry Mariani arriverait largement en tête avec 45% d'intentions de vote, devant le président de région sortant, Renaud Muselier (37%) et la liste du Rassemblement écologique et social de Jean-Laurent Félizia (18%),

Bourgogne-Franche-Comté : une percée du RN ?

Lors des dernières régionales, en 2015, le Front nation extrême droite était arrivée en tête au premier tour. Au second, la présidente socialiste sortante Marie-Guite Dufay l'avait emporté avec seulement deux points d'avance. Marine Le Pen a placé la Bourgogne-Franche-Comté dans le "top 3 des régions gagnables".



La liste RN emporterait confortablement les régionales en cas de quadrangulaire au second tour en Bourgogne-Franche-Comté, selon un sondage Ifop. Un autre, réalisé par Ipsos Sopra Steria, donnant l'extrême droite battue de justesse. La liste RN arriverait en tête au premier tour le 20 juin, prédisent les deux instituts. Julien Odoul, tête de liste RN, obtiendrait 28% des voix au premier tour, devant Marie-Guite Dufay (PS-PCF-PRG) et Gilles Platret (LR-UDI-DLF).



Ces deux listes seraient ex aequo avec 21% des intentions de vote. La liste LaREM-Modem-Agir de Denis Thuriot, maire LREM de Nevers, arriverait en quatrième position avec 16%. Stéphanie Modde (EELV-divers écolo), recueillerait que 8% des voix et ne pourrait donc pas se maintenir, tout comme la liste GRS-LFI-DVG de Bastien Faudot (4%).



L'autre sondage, réalisé par l'institut Ifop pour "Génération Chalon", mouvement soutenant Gilles Platret, crédite Julien Odoul de 30%, devant Giles Platret (21%), Marie-Guite Dufay (18%), Denis Thuriot (15%) et Stéphanie Modde (10%).