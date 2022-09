Réforme des retraites : ce qu'Emmanuel Macron a dit à ses troupes lors du dîner à l'Élysée

Élisabeth Borne a indiqué ce jeudi 29 septembre que son gouvernement allait ouvrir un nouveau cycle de concertations autour de la réforme des retraites. L'objectif reste néanmoins une adoption de loi "avant la fin de l'hiver". Dans ce projet, Emmanuel Macron ne veut montrer aucun signe de faiblesse et a décidé de mettre la pression sur ses troupes.

À la veille de cette annonce, Emmanuel Macron avait rassemblé ses troupes lors d'un diner organisé à l'Élysée. Durant cette réunion, il s'est montré agacé des débats et des blocages au sein même de la majorité concernant ce projet de réforme. Il a ainsi indiqué à ses convives que ce qui se jouait "c'était l'autorité de votre serviteur, et je ne vais pas la lâcher au bout de six mois".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info