et Marie Zafimehy

publié le 07/01/2020 à 07:57

"Les régimes spéciaux vont disparaître". Interrogé sur RTL sur la réforme des retraites, le Premier ministre Édouard Philippe a assuré qu'aucun régime "dérogatoire" ne serait accordé et a promis une transition "progressive" vers le système universel.

Au 34ème jour de grève, certaines professions ont déjà bénéficié de concessions de la part du gouvernement. C'est le cas des danseurs de l'Opéra de Paris ou encore des pilotes de ligne. Pour autant, Édouard Philippe réfute l'accusation selon laquelle les régimes spéciaux, destinés à disparaître, vont devenir des régimes spécifiques. Dans le cas de la caisse autonome des pilotes de ligne par exemple, "ce sera en plus du système", explique-t-il, et non "dérogatoire".



Pour le reste, Édouard Philippe promet un "système de transition" qui doit permettre "d'aller vers le système universel avec un horizon de temps défini". Il se dit ouvert à l'organisation d'une conférence de financement, "une bonne idée" proposée par Laurent Berger (CFDT) selon lui.