et Léa Stassinet

publié le 07/01/2020 à 07:51

Au 34e jour de grève, comment sortir de ce bras de fer opposant les syndicats au gouvernement sur la réforme des retraites ? "En avançant et en discutant", a assuré ce mardi 7 janvier Édouard Philippe sur RTL.

Celui qui a réaffirmé la "détermination du gouvernement et de la majorité" à aller au bout de cette "réforme de justice sociale" a également prôné "l'ouverture et le dialogue" avec les organisations syndicales. "Certaines sont prêtes à discuter", a-t-il rappelé, car favorables à un système universel. "D'autres sont opposées, c'est plus difficile de discuter mais nous le faisons également", a ajouté le Premier ministre.

Mais sur quels points le gouvernement est-il prêt à transiger ? "Pour trouver un compromis, il faut que chacun bouge un peu", a affirmé Édouard Philippe, qui s'est dit "ouvert à des discussions sur beaucoup de sujets", comme par exemple "la prise en compte de la pénibilité du travail, les fins de carrière progressive", ou encore "l'évolution du minimum contributif".